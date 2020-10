Hier komt eerste urban forest in Vlaanderen ECOLOGISCHE SAFFROU-WIJK BEWOOND VANAF ZOMER 2022 Ronny De Coster

05 oktober 2020

09u43 0 Oudenaarde Op het voormalige terrein van de Saffre Frère-fabriek aan de Dijkstraat in Oudenaarde heeft burgemeester Marnic De Meulemeester (Open Vld) gisteren de eerste steen gelegd van de nieuwe Saffrou-wijk. Projectontwikkelaar Revive, bouwt er 265 woningen, een ondernemershub, een woonzorgcentrum en ook het eerste urban forest van Vlaanderen. In de zomer van 2022 nemen de eerste bewoners hun intrek in de Saffrou-wijk.

De 4,1 hectare grote oude fabriekssite is nu grotendeels afgebroken, gesaneerd en voorbereid voor de bouw. Burgemeester Marnic De Meulemeester (Open Vld) legde symbolische eerste steen van een van de nieuwe urban villa's, kleinschalige stedelijke appartementen die in een nieuw park komen te staan. "Ik ben ervan overtuigd dat dit project onze stad een geweldige boost zal geven, zowel op het vlak van ondernemerschap, als op het vlak van duurzaamheid", zegt de burgemeester.

Fiets poetsen

"Op de 41.000 m² grote site komen 265 woningen, meer dan 5.000 m² groen en twee ondergrondse parkeergarages met daarin laadpunten voor zowel elektrische auto's als elektrische fietsen. Ook een plek waar je je fiets kan poetsen en je banden oppompen zijn voorzien", zegt Alexandre Huyghe, de CEO van Revive. De bouwpromotor legt verder ook twee nieuwe pleinen aan: het Machineplein, aan de kant van de Dijkstraat en het gedeeltelijk overdekte Loodsplein aan de centrale loods. Bij de honderden woonunits zitten zowel compacte één-, twee- en drieslaapkamerappartementen en penthouses, als grote en flexibel ingevulde woningen.

Autoluw

"Saffrou wordt de duurzaamste woon- en werkwijk van de Vlaamse Ardennen", maakt Huyghe zich sterk. "De hele site zal autoluw zijn, we zetten maximaal in op regenwaterrecuperatie en je zal hier geen fossiele brandstoffen vinden: alles wordt immers verwarmd met warmtepompen. Daarnaast komen er ook zonnepanelen en recycleren we bijvoorbeeld oude bakstenen van de voormalige fabriek tot publieke zitbanken. De woningen zelf zullen allemaal bijna-energie-neutraal zijn", voorziet de projectontwikkelaar.

Prettig en gezond

Eén specifiek stuk van de 5.000 vierkante meter groene ruimte krijgt een bijzondere invulling, met het eerste zogenaamde urban forest van Vlaanderen. "Dat is een speciaal dichtbegroeid, inheems bos dat door de toekomstige bewoners en omwonenden zal worden aangelegd. Zo'n bos zorgt voor een unieke woonbeleving: kinderen leren er over de natuur en buurtbewoners ontmoeten elkaar op een groene, prettige en gezonde plek", legt Alexandre Huyghe uit. Hij voorziet dat in de zomer van 2022 de eerste bewoners hun intrek nemen in de Saffrou-wijk