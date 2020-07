Het stadsbestuur van Oudenaarde krijgt van het provinciebestuur een budget van 5.750 euro voor toeristische activiteiten Ronny De Coster

16 juli 2020

12u10 0 Oudenaarde Samen met een veertigtal andere steden en gemeenten krijgt Oudenaarde van de provincie een subsidie van 5.750 euro om activiteiten te organiseren of te ondersteunen, die meer leven in de stad brengen.

“De zomer is van slag, zoveel is duidelijk. En dan heb ik het niet over het weer maar over wat er te beleven valt. Het regent immers annulaties van de traditionele kermissen en feesten. Daarom wil het provinciebestuur initiatieven ondersteunen die de mensen in hun eigen omgeving moeten laten genieten van het Oost-Vlaamse platteland,” zegt Leentje Grillaert (CD&V), gedeputeerde voor onder meer Platteland en Toerisme.

Veertig steden en gemeenten, waaronder ook Oudenaarde, ontvangen van de provincie een budget van 5.750 euro om eigen activiteiten mee te realiseren of particuliere initiatieven te ondersteunen.

De stad zal de subsidies gebruiken om verschillende cultuurroutes uit te werken en om de hele zomer lang te voorzien in een aanbod van mobiele muziek- en straattheateracts in het centrum.