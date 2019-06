Het CVO draagt lerarenopleidingen in Oudenaarde over aan Howest om ze te versterken Ronny De Coster

14 juni 2019

16u49 0 Oudenaarde De Hogeschool West-Vlaanderen (Howest), biedt vanaf volgend academiejaar een lerarenopleiding aan Oudenaarde. Ze werkt daarvoor samen met het CVO De Vlaamse Ardennen van het GO!- onderwijs.

Howest kijkt in Brugge terug op een lange traditie: al 135 jaar leidt ze leraren secundair onderwijs, lager onderwijs en kleuteronderwijs op. Afgestudeerde leerkrachten kunnen er ook een bijkomende opleiding tot leraar secundair onderwijs, onderwijzer of kleuteronderwijzer aan hun basisopleiding toevoegen. Dat kan in dagopleiding of via afstandsonderwijs.

Ter versterking van de lerarenopleiding sluit het CVO De Vlaamse Ardennen in Oudenaarde met Howest een samenwerkingsakkoord, waarbij het de lerarenopleidingen in Oudenaarde overdraagt aan Howest. Als gevolg hiervan breidt Howest haar aanbod ook uit.

Meer dan 200 studenten

Op de campus van het GO! Atheneum wordt in Oudenaarde vanaf volgend academiejaar het verkort traject educatieve bachelor en educatief graduaat in het secundair onderwijs aangeboden. Howest start er met meer dan 200 studenten.

“Aangezien de campus leraren opleidt op elk niveau, zijn we ervan overtuigd dat Oudenaarde een belangrijke educatieve hub wordt, waar contactmomenten een ontmoetingsplaats en een uitvalsbasis bieden voor stageplaatsen, oefensessies en coaching”, zegt Frederik D’hulster, directeur Onderwijs en Internationalisering van Howest

Een overzicht van alle lerarenopleidingen en formules staat op de website www.howest.be.