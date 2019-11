Herenmodewinkel Van Wambeke in Oudenaarde is 120 jaar oud, maar nog helemaal in de mode “Internetwinkels kan je alleen maar beconcurreren met de service die je biedt” Ronny De Coster

13 november 2019

17u27 1 Oudenaarde De bekende herenmodezaak Van Wambeke aan de Markt in Oudenaarde viert haar 120ste verjaardag. “Opboksen tegen internetwinkels? Dat kan je alleen door een veel betere service te geven”, zeggen de zussen Anne en Sylvie Van Wambeke, die de zaak runnen onder het goedkeurende oog van vader André.

Het verhaal van Van Wambeke begint in 1899, wanneer Emile en Irma aan de Bergstraat hun kledingwinkel opstarten. Zeven jaar later verhuizen ze naar de hoek van de Markt en de Voorburg , waar de zaak tegenwoordig nog altijd gevestigd is. Zoon Hilaire neemt de winkel in 1925 over en in 1966 komt André Van Wambeke aan het roer. Vandaag is de gekende kledingzaak in handen van zijn dochters Anne en Sylvie, die sinds 2007 de vierde generatie vormen. Maar vader André blijft nog altijd enthousiast meedraaien in de zaak. “Ik durf me soms nog wel eens bemoeien met de aankopen en soms moet ik met de dochters wel eens in discussie gaan”, knipoogt de 81-jarige kleermaker.

“Merk minder belangrijk dan service”

“Het geheim van ons succes? Niet moeilijk hé: service”, zegt André. “Eigenlijk is het merk van de kleren minder belangrijk dan de service die je in de winkel krijgt”, pikt dochter Anne in. “Een bepaald merk van broek of vest kan je overal kopen, ook op het internet. Maar past de kleding helemaal bij je stijl en zit ze al gegoten? Die garantie krijg je alleen als je kleren past in een winkel waar je geholpen wordt door mensen met vakkennis. Klanten die bij ons over de vloer komen, rekenen erop dat ze hier keurig gekleed naar buiten wandelen. Wij hebben een eigen retoucheatelier: vier dagen per week is hier permanent iemand aanwezig om de retouches onmiddellijk uit te voeren. Dat maakt ons toch redelijk uniek. En hoewel de internethandel ongetwijfeld floreert, kunnen wij ons gelukkig prijzen dat we daarvan zo goed als geen concurrentie ondervinden. We hebben en trouw cliënteel, dat net als onze winkel overgaat van generatie op generatie”, zegt Anne.

Gemoderniseerd

Sinds de zussen de zaak runnen, waait er toch een frissere wind. “We zijn nog altijd gespecialiseerd in maatpakken, maar hebben ons aanbod wel verruimd. Niet iedereen wil nog een das dragen. Door mee te evolueren trekken we almaar meer jonge klanten aan”, stelt Anne vast.

Ook Andrews jubileert

Na de 120ste verjaardag van hun mannenkledingzaak hebben de zussen volgend jaar opnieuw een jubileum te vieren. Dan is het vijftig jaar geleden dat vader André ook met de damesboetiek Andrews is gestart. Die bevindt zich vlak naast de herenwinkel aan de kant van de Voorburg.