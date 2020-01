Heraanleg van de beruchte rotonde in Eine van start: stad vervangt kasseien door grasveld Ronny De Coster

29 januari 2020

16u24 0 Oudenaarde Een aannemer is in opdracht van het stadsbestuur van Oudenaarde begonnen met de heraanleg van de rotonde op de N60 in Eine. De keienmuur maakt plaats voor een gras- en bloemenperk.

Het verkeersplein op de N60 ter hoogte van de Graaf van Landaststraat in Eine heeft de voorbije jaren de onfortuinlijke reputatie van de slordigste rotonde van Vlaanderen. Het metalen net rond de keienmuur werd om de haverklap vernield bij aanrijdingen, maar raakte niet hersteld. Ook het onkruidvrij houden van de kasseivlakte bleek, vooral sinds het verbod op het gebruik van sproeistoffen, voor de stad een onmogelijke opdracht. Daarom besliste Oudenaarde om tabula rasa te maken: alle keien worden van het plein gehaald en in de plaats daarvan komt een talud in aarde. Door de heraanleg van het plein is er niet langer een niveauverschil met het wegdek. Om te beletten dat daardoor auto’s over de rotonde rijden en in het slechtste geval ook nog tegen het kunstwerk knallen, komen er in het grasveld schanskorven. De heraanleg van het verkeersplein zou midden volgende week moeten klaar zijn.