Heraanleg rotonde Samsonite op N60 in Oudenaarde start volgende maandag Ronny De Coster

29 augustus 2019

17u43 5 Oudenaarde Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) maakt de timing bekend voor de heraanleg aan de rotonde Samsonite op de N60 in Oudenaarde. De voorbereidende werkzaamheden beginnen al volgende maandag. Die zullen weinig hinder veroorzaken. Anders wordt het over drie weken. De aannemer is tot het einde van het jaar aan het werk.

Zoals bekend, krijgt de rotonde twee rijstroken en vrijliggende fietspaden. De ombouw van de nieuwe rotonde moet het verkeer vlotter laten doorstromen en er komt een veilige fietsverbinding bij.

Op de rotonde zelf hebben de fietsers na de heraanleg geen voorrang meer. Er komt wel een veilige fietsverbinding tussen de rotonde en de Doornikse Heerweg. Ook vernieuwt de aannemer het asfalt op de N60 tot net voor de brug tot over de Deinzestraat (N459). De werkzaamheden duren tot eind 2019.

Verkeerssituatie vanaf 23 september

De komende drie weken zal er nauwelijks verkeershinder zijn, maar dat verandert vanaf 23 september.

“Vanaf dan rijdt het verkeer op de N60 over één rijstrook in elke richting. De takken van de rotonde gaan dicht en het verkeer moet de omleidingen volgen. Voor de veiligheid kunnen fietsers niet over de rotonde en over de werfzone rijden en volgen een omleiding”, voorziet Sylvie Syryn, woordvoerster van het Agentschap Wegen en Verkeer.