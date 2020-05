Heraanleg Graaf van Landaststraat voorzien voor 2022 Ronny De Coster

24 mei 2020

18u22 0 Oudenaarde De heraanleg van de Graaf van Landaststraat in Eine is pas voorzien voor het voorjaar van 2022. Dat heeft Vlaams minister van Openbare Werken Lydia Peeters (N-VA) geantwoord op een parlementaire vraag van haar partijgenoot Joris Nachtergaele. De werkzaamheden zullen 800.000 euro kosten.

Het huidige wegdek van de Graaf van Landaststraat is in slechte staat en de verkeerssituatie is gevaarlijk voor zwakke weggebruikers. In het investeringsprogramma 2019-2021 Oost-Vlaanderen stond voor 2020 een bedrag van 800.000 euro voorzien om het stuk vanaf het kruispunt met de Fietelstraat tot aan de N60 te vernieuwen.

Vertraging door rioolstudie

Een rioleringsstudie zorgde voor vertraging. Intussen is bekend dat die tegen september van dit jaar moet zijn afgerond. De laatste drie maanden van het jaar gebeurt de afstemming van de plannen voor de weg en de riolering, de opstart van deelstudies zoals milieuhygiënisch onderzoek en sloopopvolgingsplan en de opmaak van de samenwerkingsovereenkomst voor de werken.

Vlaams minister van Openbare Werken Lydia Peeters (N-VA) voorziet tegen mei volgend jaar klaar te zijn met de studies en de aanbestedingsbundel in overleg met stad Oudenaarde en Aquafin. Daarna volgt de aanbesteding en in het najaar van 2021 moet de aanleg van de nutsleidingen beginnen. In het voorjaar 2022 begint de heraanleg van de riolering en de weg.