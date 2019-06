Havenmeester wil fietsersbrug in Oudenaarde niet meer bedienen. “Ik ben het beu om elke dag te moeten knoeien” Ronny De Coster

06 juni 2019

21u20

Bron: Eigen berichtgeving 14 Oudenaarde Nog maar een maand nadat de fietsersbrug over de Schelde in Oudenaarde in gebruik werd genomen, is ze al weer buiten werking. Havenmeester Guy Otte, die was aangewezen om de brug te bedienen, geeft er de brui aan. “Al elke dag is die brug in panne gevallen. Om de haverklap moet ik een technicus bellen, terwijl mensen ongeduldig staan aan te schuiven. Het is genoeg geweest”, windt de havenmeester zich op.

“Eindelijk” was de algemene reactie, toen begin mei dan toch iemand was gevonden om de brug te bedienen. Maar liefst vier jaar had ze afgewerkt, maar ongebruikt gestaan, omdat niemand zich geroepen voelde om het brugdek op te halen als een boot de rassenhaven in of uit wou varen.

“Alle dagen miserie”

Het werd dus de havenmeester, maar die heeft nu wel dik spijt dat hij zich liet overhalen om ook brugwachter te worden. “Het is doffe ellende met die brug. Al vanaf de eerste dag waren er technische problemen. Om de haverklap gaat het systeem in alarm en dat wil zeggen dat alles uitvalt. Dan staan er voetgangers of fietsers aan te schuiven, worden die natuurlijk ongeduldig en bekijken die mij alsof ik hier de prutser ben. Idem als er een boot de haven niet uit kan. Het is werkelijk élke dat dat er problemen zijn”, getuigt Guy Otte.

Paraplu of parasol

“Ik heb ook altijd een paraplu nodig om het systeem te bedienen”, gaat hij verder. “Er is geen enkele beschutting bij de bedieningskast. Als het regent moet ik schuilen en als de zon er zit, schijnt ze in het scherm. Het is dus ofwel parasol ofwel paraplu. Sorry, maar dit is geen manier van werken. Ik heb begin deze week aan de Vlaamse Pleziervaart Federatie laten weten, dat ik er genoeg van heb. Ik heb de brug omhoog gezet, zodat de boten de haven in en uit kunnen varen, maar ik kom er niet meer aan”, maakt de havenmeester zich sterk.

Opmerkelijk: bij de Vlaamse Waterweg bleken ze vanavond nog niet op de hoogte te zijn van de problemen. “Het was ons niet bekend, dat er met de brug iets aan de hand is”, bekende Hélène Vermeulen, woordvoerder van De Vlaamse Waterweg toen we haar hierover contacteerden.

Navraag leert haar, dat de brug inderdaad niet meer werkt. “Maar dat was ons dus niet gemeld door de Vlaamse Pleziervaart Federatie, die de brug voor ons bedient. Morgen, vrijdag, gaan technici langs om te zien wat er aan de hand is en om dat op te lossen”, aldus Vermeulen.