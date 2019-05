Havenmeester Guy Otte aangesteld als bediener van nieuwe fietsersbrug aan jachthaven in Oudenaarde Ronny De Coster

22 mei 2019

21u12 12 Oudenaarde Guy Otte, die vorig jaar Lucien De Waele heeft opgevolgd als havenmeester in Oudenaarde, is vandaag ook officieel ook aangesteld als bediener van de nieuwe fietsersbrug aan de jachthaven.

De brug werd in mei 2015 in samenwerking met de Vlaamse Waterweg gebouwd, maar was lang onduidelijkheid wie de brug moest bedienen. Daardoor heeft het tot begin deze maand geduurd eer de brug in gebruik werd genomen.

Uiteindelijk sloot de stad een overeenkomst met de vzw Vlaamse Pleziervaart Federatie (VPF), die havenmeester Guy Otte heeft aangeduid om de brug op te halen als een bootje de jachthaven wil in- of uitvaren.

“De brug wordt elke dag geopend om 10, 11, 14, 15, 16 en 17 uur. Wie op andere tijdstippen met de boot aankomt of vertrekt, kan per telefoon vragen om de brug op te halen”, licht Guy Otte toe.