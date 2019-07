Hard to Handle en dj Daddy Cool sfeermakers op Retro Avond John & Sybille Ronny De Coster

11 juli 2019

17u29 0 Oudenaarde In fuifzaal De Qubus in Oudenaarde vindt op zaterdag 13 juli de Retro Avond van de Vriendenkring John & Sybille plaats. De muziek komt van partyband Hard to Handle en dj Daddy Cool.

Peter Snauwaert (gitaar), Peter Van Daele (bass), Dirk Everaert (drums), Geert Declercq (keyboards) en zanger Jo Tack vormen de partyband Hard tot Handle. “Aangevuld met twee backing zangeressen speelt de groep live als een dj de nummers aan elkaar. Het gaat om feestnummers van onder meer Faithless, Kings of Leon, Michael Jackson, Robbie Williams, Paul Kalkbrenner, George Michael, Prince, U2, Bruno Mars en Justin Timberlake”, zegt de Oudenaardse liberaal John Adam. Samen met partijgenote Sybille De De Vos en de naar hen beiden genoemde Vriendenkring John en Sybille is hij de organisator van de Retro Avond.

Ook de bekende dj Daddy Cool is sfeermaker met dienst.

Give us a Break

Wat het evenementen opbrengt, gaat naar Give us a Break, de vzw die in Oudenaarde vakantieopvang organiseert voor kinderen met een beperking. Kaarten kosten 6 euro in voorverkoop. Aan de kassa betaal je 8 euro.