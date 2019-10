Hanske De Krijger stippelde vier routes uit voor Wandel Mee Dag ten voordele van 11.11.11 in Oudenaarde Ronny De Coster

27 oktober 2019

20u12 0 Oudenaarde De Oudenaardse wandelclub Hanske De Krijger organiseert op 11 november haar Wandel Mee Dag voor het goede doel: een deel van de opbrengst van het evenement gaat naar 11.11.11.

De wandelvereniging heeft routes van 6, 12, 18 en 24 kilometer uitgestippeld. De evenementenhal De Qubus in Oudenaarde is de start- en aankomstplaats. Deelnemers vertrekken tussen 7.30 en 15 uur en rusten onderweg uit in de school De Wereldbrug en in Volkegem. Om 16 uur overhandigt de wandelvereniging een deel van de opbrengst van de Wande Mee Dag aan het lokale 11.11.11-comité.

Deelnemen kost 2 euro (1,50 euro voor wie bij een wandelclub is aangesloten). Kinderen tot 12 jaar stappen gratis mee. Meer info over het evenement staat op de website van de wandelclub www.hanskedekrijger.be