Hanne en Tsoike heropenen Brassérise in Kerselare en Boef in Oudenaarde Ronny De Coster

04 juni 2020

18u05 14 Oudenaarde Natùùrlijk zullen wij heropenen”, reageren Hanne Hoebeke en Tsoike De Groote op de versoepeling van de coronamaatregelen. Zowel in hun brasserie Brassérise in Kerzelare als hun dagrestaurant Boef in Oudenaarde zwaaien ze dinsdag de deuren open. “Met minder couverts, maar met heel veel goesting”, zeggen ze.

Vooral de sluiting van hun dagrestaurant Boef nabij de hefbrug aan de Schelde in Oudenaarde kwam voor Hanne en Tsoike op zijn zacht gezegd ongelegen. “We hadden de zaak nog maar anderhalve maand voordien geopend. Dan is het wel schrikken als plots de deur op slot moet”, vertelt Tsoike. “We hebben ons plan getrokken door takeaway en levering aan huis te organiseren. Meeneem gaan we blijven doen, maar om te leveren zullen we niet meer de tijd hebben. We gaan Boef herschikken om de opgelegde afstandsregel van anderhalve meter te respecteren: ook de eerste verdieping, die we vroeger alleen gebruikten voor grote groepen, wordt nu gewoon restaurant. Zo kunnen we de plaatsen die we beneden verliezen een beetje compenseren. Voor de bediening wordt het wel lastiger, want het wordt trappen lopen”, beseft Tsoike.

Half zoveel plaats

Het verlies aan zitplaatsen zullen Hanne en Tsoike vooral voelen in hun brasserie Brassérise in Kerzelare. “Daar konden we vroeger 60 couverts per shift doen, maar dat zullen er nu maar een dertigtal zijn. Krijgen we veel tafeltjes van twee, dan kunnen we er zelfs maar 24 klanten tegelijk ontvangen”, becijfert Tsoike. “Het poetswerk hebben we al achter de rug, nu beginnen we de heropstart van de keuken voor te bereiden. Het is allemaal héél veel werk, maar we hebben er veel goesting in en zijn opgelucht dat we na tien weken weer aan de slag kunnen”, besluit ze.

Boef en Brassérise heropenen volgende week dinsdag.