Handbikers fietsen ‘Hachiko’s Mooiste’ en zamelen geld in voor assistentiehonden Lieke D'hondt

02 augustus 2019

14u49 7 Oudenaarde Het Centrum Ronde van Vlaanderen in Oudenaarde was vrijdagmiddag de startlocatie van de bijzondere fietstocht ‘Hachiko’s Mooiste’. Vijf mannen en vrouwen die om uiteenlopende redenen in een rolstoel zijn beland, fietsen met een handbike tussen 2 en 25 augustus naar alle Vlaamse provincies om Hachiko vzw in de kijker te zetten.

Miche Dhondt, Fabienne Van Laere, Maaike Desmecht, Frederic Van Kerckhove en Stijn Vermeiren zijn begonnen aan een tocht door Vlaanderen. Ze doen dat niet zomaar. Alle vijf hebben ze een assistentiehond die ze gratis kregen van vzw Hachiko uit Merelbeke. Omdat de vzw dit jaar 25 jaar bestaat, hebben ze besloten een leuke actie op poten te zetten. “Aangezien Hachiko over heel Vlaanderen assistentiehonden plaatst en begeleidt, rijden we tussen 2 en 25 augustus een tocht door alle Vlaamse provincies”, legt Miche uit. Met de fietstocht willen de vijf koplopers geld inzamelen voor vzw Hachiko. Een assistentiehond opleiden kost namelijk veel geld. “Om één hond op te leiden, is 25.000 euro nodig”, weet Miche. “De vzw krijgt geen subsidies, dus ze moeten het geld op een andere manier zien binnen te halen. Omdat we willen dat iedereen die dat nodig heeft een assistentiehond in huis kan halen, zamelen we met onze tocht geld in. Dat doen we door onder andere een quiz en eetfestijnen te organiseren, promomateriaal te verkopen en een aantal bijzondere objecten van bekende Vlamingen te veilen. We hebben onder meer een platina plaat van de originele bezetting van K3 en een gesigneerd truitje van Vincent Kompany in de aanbieding. We hopen 25.000 euro in te zamelen, genoeg geld om één hond op te leiden.”

Deuren openen

Die opleiding is heel belangrijk en duurt twee jaar. Daarna kunnen de assistentiehonden gekoppeld worden aan een baasje om hem of haar bij te staan in de dagelijkse routine. De honden, vooral golden retrievers en labradors, zijn na hun opleiding onder meer in staat deuren te openen, spullen op te rapen, rolstoelen te brengen of schoenen uit te trekken. “Een assistentiehond opent niet alleen letterlijk deuren, maar ook figuurlijk”, vertelt Fabienne, het baasje van Lander. “Als ik nu ergens op een terrasje zit, spreken mensen mij aan omdat mijn hond Lander erbij is. Zo komt het gesprek op gang, terwijl ik zonder hond zelden word aangesproken. Ik ben dus heel dankbaar dat ik van Hachiko een hond heb gekregen. Ik wil nu meehelpen om de vereniging in de kijker te zetten, zodat veel meer mensen weten wat een assistentiehond is en meer mensen er één kunnen krijgen.”

De koplopers van Hachiko’s Mooiste rekenen ook op de steun van het publiek. In ruil voor vijf euro inschrijvingsgeld mag iedereen een stukje van het parcours meefietsen. Alle info over de actie en de startplaatsen vind je op de Facebookpagina van Hachiko’s Mooiste.