Haalt minister Centrum Ronde van Vlaanderen weg uit Oudenaarde? Maarkedalse burgemeester Joris Nachtergaele (N-VA) steekt niet weg, dat ook hij geïnteresseerd is om het nieuwe wielercentrum in zijn gemeente te krijgen. Ronny De Coster

04 december 2019

Speelt Oudenaarde zijn Centrum Ronde van Vlaanderen kwijt aan een andere plaats in de Vlaamse Ardennen? Op een parlementaire vraag haar partijgenoot en Maarkedals burgemeester Joris Nachtergaele heeft Vlaams minister Zuhal Demir (N-VA) alvast geantwoord, dat ze het huidige centrum in Oudenaarde niet meer geschikt vindt en dat er een nieuwe wielertempel moet komen. "Het is te vroeg om daaruit te besluiten dat het CRVV uit Oudenaarde verhuist", gelooft de Oudenaardse burgemeester Marnic De Meulemeester (Open Vld). Maar is dit niet de start van een politiek getouwtrek?

Het lijkt er niet op dat de minister nog plannen heeft met het bestaande Centrum Ronde van Vlaanderen aan de Markt in Oudenaarde. “Dat gebouw vindt ze niet meer geschikt. Dus een verbouwing zal het niet worden. Het plan is, dat het bestaande Centrum verdwijnt en dat in de plaats daarvan een zogenaamd state of the art Centrum De Ronde komt ergens in de Vlaamse Ardennen. Dat kan in Oudenaarde zijn, maar dat lijkt op dit moment nog niet uitgemaakt”, weet de Joris Nachtergaele.

In welke stad of gemeente dat komt, is niet de belangrijkste vraag. Maar ik wil graag een woordje meepraten als begonnen wordt met de uitwerking van dit plan Joris Nachtergaele (N-VA), burgemeester van Maarkedal

De Maarkedalse burgemeester steekt niet weg, dat hij wel geïnteresseerd is om het Centrum Ronde van Vlaanderen in zijn gemeente te laten bouwen. “Als het aan ons gevraagd wordt, zeg ik wel ja. Ik zal niet ontkennen, dat ik graag een woordje meepraat als begonnen wordt met de uitwerking van dit plan. Maar op dit moment is dat niet aan de orde. Ik geloof dat zo’n belevingscentrum voor de hele regio op toeristisch en economisch vlak veel kan teweeg brengen. In welke stad of gemeente dat komt, is niet de belangrijkste vraag”, zegt Nachtergaele.

Ik ben er uiteraard voorstander van om het Centrum in Oudenaarde te houden, omwille van de centrale ligging in de regio. Oudenaarde is duidelijk de wielerstad in de Vlaamse Ardennen. Marnic De Meulemeester (Open Vld), burgemeester van Oudenaarde

De Oudenaardse burgemeester Marnic De Meulemeester (Open Vld) wil zich nog niet te fors uitlaten over de toekomst van het Centrum Ronde in zijn stad. “Het is op dit moment nog veel te vroeg om hierover al veel te zeggen, omdat we gewoon nog niet veel weten. Uit wat de minister heeft gezegd, onthou ik verooral, dat zij wil investeren in de promotie van de wielersport in de Vlaamse Ardennen en al wat daar komt bij kijken. En dat de Vlaamse Regering met centen over de brug komt om het Centrum Ronde van Vlaanderen te vernieuwen of te herbouwen, kunnen we alleen maar toejuichen. Ik ben er uiteraard voorstander van om het Centrum in Oudenaarde te houden, omwille van de centrale ligging in de regio. Oudenaarde is duidelijk de wielerstad in de Vlaamse Ardennen”, verdedigt De Meulemeester zijn stad in de discussie die er zit aan te komen.