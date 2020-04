Haag en tuinhuis gaan in de vlammen op in Eine Ronny De Coster

07 april 2020

13u59 0 Oudenaarde Een team van de brandweerpost Oudenaarde moest deze middag te hulp snellen naar een huis aan de gewestweg N60 in Eine.

Een haag had er vuur gevat en zette op haar beurt ook een tuinhuis in brand. Dat is helemaal vernield. De brandweer kon beletten dat de vlammen oversloegen naar een aanpalend gebouw.

De oorzaak van de brand is accidenteel.