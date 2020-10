Guido 'Panthera' Vanluchene met nummerplaat SEX-069 in vtm-programma Vanity Plates Ronny De Coster

01 oktober 2020

Pas je cookie instellingen hier aan. Oudenaarde In het nieuwe vtm-programma Vanity Plates is donderdagavond Guido 'Panthera' Vanluchene uit Welden te zien. Guido vertelt waarom hij rondrijdt met de gepersonaliseerde nummerplaat SEX-069.

In België rijden bijna 40.000 bestuurders met een unieke, gepersonaliseerde nummerplaat rond. "Ik denk dat ik de eerste was in ons land. Twintig jaar al rij ik rond met de nummerplaat SEX-069. Ik had een auto gekocht voor limo-service en vond dat bij een speciale wagen ook een speciale nummerplaat hoorde", vertelt Guido.

Heel veel reacties

"Ik heb er nog altijd veel bekijks mee. Aan verkeerslichten steken mensen de duim omhoog of zie ik ze lachen wanneer ze naar de nummerplaat kijken", zegt Guido. De makers van het tv-programma Vanity Plates hebben Guido een hele dag gevolgd. "Naast de auto met speciale nummerplaat komen ook mijn zonen Joshua en Josi in beeld, met wie ik het restaurant Route 46 uitbaat. En ja, ook het verhaal over de kapel die Joshua heeft gebouwd uit dank voor de onwaarschijnlijke genezing van zijn broer na een verschrikkelijk ongeval komt in de uitzending aan bod", vertelt Guido.

Vanity Plates, donderdag 10 september om 20.35 uur op vtm2 (DCRB)