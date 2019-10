Grote rioleringsprojecten om afvalwater van 180 woningen gescheiden af te voeren in Mater en Mullem Ronny De Coster

08 oktober 2019

19u12 0 Oudenaarde Zowel in Mater als in Mullem staan voor volgend jaar grote rioleringsprojecten op stapel. De uitbreiding van het rioolstelsel zal bijna 6,2 miljoen euro en moet het afval- en regenwater van 180 woningen gescheiden afvoeren.

Het weg- en rioleringsproject Mullem is een vervolg op het Aquafinproject waarbij in 2017 vanaf de Vaddenhoek een riolering werd aangelegd naar de Heurnestraat om Mullem te kunnen aansluiten op het zuiveringsstation. “De werken die de stad nu voorziet, omvatten de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel in delen van de Vaddenhoek, Rooigem, Herlegem, Mullemdorp en de N60. Daardoor zal het afvalwater van een groot deel van Mullem dat nu nog in de Stampkotbeek terechtkomt, naar het zuiveringsstation afvloeien”, voorziet schepen van Openbare Werken John Adam (Open Vld)à.

Ook het rioolproject rond de cluster Broeke in Mater is een vervolg op een eerder uitgevoerd Aquafinproject. Daarbij werd een gescheiden stelsel aangelegd in Kerkgate en een deel van de Bronstraat.

“Het project van de stad voorziet de heraanleg van de weg en de aanleg van een gescheiden riolering in delen van Boskant, Kleistraat, Opstalle, Bronstraat, ’t Jolleveld, Driesleutelstraat, Sint-Amelbergastraat, Ruiterstraat en Kloosterweg. Het doel van het project is om de omliggende waterlopen te saneren en de bovengenoemde straten aan te sluiten op het zuiveringsstation van Oudenaarde”, licht Adam toe.

180 woningen aansluiten

Beide projecten zijn samen goed voor een kleine tien kilometer nieuwe riolering, waarbij zo’n 180 woningen op een gescheiden rioleringsstelsel zullen worden aangesloten.

De totale kostprijs is geraamd op 6.154.576 euro waarvan 3.247.553 euro wordt gesubsidieerd.

De werkzaamheden in Mater gaan vermoedelijk volgend voorjaar van start. het project in Mullem volgt dan normaal gezien in de tweede helft van 2020.