Grote kuis op World Cleanup Day: ploggers halen in twee uur tijd 55 vuilniszakken zwerfvuil op Ronny De Coster

22 september 2019

17u43 14 Oudenaarde In het kader van World Cleanup Day en River Cleanup vond vandaag de XL Zwerfvuilactie Oudenaarde plaats. Een hondertal vrijwillige zwerfvuilruimers verzamelden op de Markt om een uurtje te ploggen. Resultaat: 55 vuilzakken boordevol afval.

“We hebben vandaag geruimd in en rond het centrum van Oudenaarde langs een 8-tal wandelroutes en een 4-tal jogroutes. Suppers van Absolut Surfclub ruimden het zwerfvuil al suppend uit de Donkvijver. In totaal werd een volume van 3.300 liter zwerfvuil naar de Markt gebracht. Dat is heel wat!” bedenkt Hilde Derudder, initiatiefneemster van Plogging Oudenaarde.

“Toch rapporteerden onze ploggers hoopvol dat er minder zwerfvuil lag dan verwacht. Sigarettenpeuken blijken evenwel overal te liggen. Gelukkig waren er vandaag ook fietsers met aanhangwagentjes om volle zwerfvuilzakken te vervoeren”, aldus Hilde.

Al het afval werd verzameld op de Markt, waar de deelnemers aan de grote schoonmaak werden getrakteerd op water en appels.

Bedankt door de burgemeester

Burgemeester Marnic De Meulemeester (Open Vld) maakt duidelijk dat de zwerfvuilinzameling de volle steun van het stadsbestuur geniet. Vol lof dankte hij de vrijwilligers voor hun inzet om de stad nog mooier te maken, ook al had hij stiekem gehoopt dat er minder zwerfvuil was gevonden.