Grootste brommerevenement van België start opnieuw in Oudenaarde en is drie maand op voorhand al uitverkocht Ronny De Coster

12 februari 2020

De derde editie van Red Bull All The Way,de grootste brommercross van het land, verzamelt dit jaar weer op de Markt in Oudenaarde voor een tocht door de Vlaamse Ardennen en Pays des Collines. Drie maand voor de start is het evenement al uitverkocht: er zijn duizend deelnemers.

Organisator van Red Bull All The Way koos ook vorig jaar al Oudenaarde als vertrekplaats. Op zaterdag 9 mei zullen duizend brommers aan de start staan van een parcours van 149 kilometer, aangevuld met nieuwe uitdagingen, 23 fikse beklimmingen en een afterparty met mogelijkheid tot kamperen. Red Bull All The Way is ondertussen uitverkocht en mag zich met 1.000 deelnemers het grootste brommerevenement van België noemen.