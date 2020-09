Grootmoeders inspireren Marjolein en An-Sofie om armbandje te ontwerpen voor goed doel Ronny De Coster

03 september 2020

19u58 0 Oudenaarde Goudsmid Marjolein Van Dorpe en grafisch vormgeefster An-Sofie De Staercke hebben samen een cadeau ontworpen aan iemand bijzonder te geven voor een unieke gelegenheid. “We hebben ons laten inspireren door de “gouden Maria-muntjes van hun grootmoeders”, vertellen ze.

“We zijn vertrokken vanuit gouden Maria-muntjes die we vonden in de juwelendozen van hun grootouders. Zo hebben we samen een tijdloze armband met een vintage knipoog ontworpen die volgens ons zowel bij jong als oud in de smaak zal vallen”, zegt Marjolein. Zij runt in Eine de juwelenzaak Ramoon. An-Sofie is vormgeefster bij AS buro in Oudenaarde. “De armbandjes zijn stuk voor stuk hand gesmeed door Marjolein in 18 karaat geel goud. De gouden muntjes, met stoffen bandje kan je gemakkelijk aan en uit doen. Het blaadje dat in de munt staat, komt terug op het bijpassende kaartje met daarop de tekst ‘Speciaal voor jou’. Ik stop alles in een mooie enveloppe, afgewerkt met droogbloemen en een waxzegel”, legt An-Sofie uit.

Goed doel

De opbrengst van de verkoop gaat naar een goed doel. “We steunen Moeders voor Moeders: voor veel kinderen is het momenteel een zeer bizarre periode en daarom kiezen we deze actie om zo de boekentassen van kinderen te vullen”, besluit An-Sofie.