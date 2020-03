Groep vrienden drinkt samen pintjes op een bankje ondanks coronamaatregelen Ronny De Coster

18 maart 2020

16u47 64 Oudenaarde Terwijl de overheid en wetenschappers hard hun best doen om iedereen te overtuigen de coronamaatregelen na te leven, lijkt toch niet iedereen de ernst van de situatie in te zien.

Deze foto maakten we woensdagnamiddag aan het Q8-tankstation langs de gewestweg N60 in Eine. Vier mannen hebben er plaatsgenomen rond een terrastafel en genieten er kennelijk onbezorgd van een pintje. Onverantwoord gedrag van de heren, dat is zeker.