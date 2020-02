Groen wil van mei tot september vijf autovrije zondagen in centrum van Oudenaarde Ronny De Coster

27 februari 2020

17u51 20 Oudenaarde Geen auto’s meer op één zondag in de maand op de Markt en in de Hoog-, Neer- en Broodstraat in de zomermaanden: dat is het voorstel waarmee Groen-fractieleider Elisabeth Meuleman naar de volgende gemeenteraad trekt.

“We hebben in Oudenaarde een prachtige Markt. Die is gedeeltelijk autovrij gemaakt, wat een grote verbetering is ten opzichte van voor de heraanleg”, bedenkt Meuleman.

Op termijn blijvend autoluw

Maar zij wil de stad een stap verder zien gaan. “Voor Groen is de toekomstvisie voor het centrum dat enkele winkelstraten autoluw zouden worden en de Markt volledig autovrij, met nog meer groen, schaduw, water, terrasjes. Maar zoiets kan natuurlijk niet zonder draagvlak bij de bevolking”, beseft Meuleman. “Om het draagvlak bij de bevolking te vergroten én om mensen te sensibiliseren dat het best aangenaam en haalbaar is om met de fiets of te voet naar het centrum te komen of een klein beetje verder te parkeren, denken we dat autovrije zondagen ideaal zijn en een goed begin”, motiveert ze haar voorstel om van mei tot september autovrije zondagen te voorzien.