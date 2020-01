Groen start petitie tegen kappen van bomen aan de jachthaven in Oudenaarde Ronny De Coster

28 januari 2020

16u07 1 Oudenaarde De partij Groen wil niet dat de bomen aan de jachthaven in Oudenaarde gekapt worden en start een petitie om de kapplannen te stoppen. ‘De bomenrij aan de jachthaven zijn een prachtig, typisch Oudenaards stadsgezicht. Een kap en kaalslag zou een wonde slaan in het stadscentrum,’ zegt Groen-raadslid Elisabeth Meuleman.

De plannen voor het kappen van de bomen langs de beide oevers van de jachthaven in Oudenaarde raakten vorige week hier bekend. Oppositieraadslid Kristof Meerschaut (N-VA) maakte daartegen toen al bezwaar en herhaalde dat ook nog eens tijdens de jongste gemeenteraad. Meerschaut twijfelt aan de noodzaak van het vervangen van de bomenrijen.

Ook de partij Groen kant zich tegen de kapplannen en is net een petitie gestart. Bomen zorgen voor verkoeling, zuiveren de lucht en zijn belangrijk in de strijd tegen de klimaatopwarming. Ze zorgen voor rust en koelte in de stad. Het zou jaren duren voor nieuwe bomen dezelfde koel- en zuiveringscapaciteit hebben en het zicht zou hersteld zijn”, zegt Elisabeth Meuleman, fractieleider van Groen in Oudenaarde.

“Beter geleidelijk vervangen”

“Ik begrijp dat sommige bomen er minder goed aan toe zijn of zo scheef zijn gegroeid dat ze het verkeer hinderen. Daarom bepleiten wij een gefaseerde aanpak waarbij die bomen heel geleidelijk aan worden vervangen zonder dat een drastische kaalslag wordt veroorzaakt. Ik roep inwoners van Oudenaarde die bekommerd zijn om groen en bomen in de stad op om de petitie te tekenen om het stadsbestuur alsnog op andere gedachten te brengen”, zegt Meuleman.