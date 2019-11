Groen-raadslid wil herbruikbare luiers subsidiëren, een GFT-paviljoen in elke wijk en minder voedselverspilling in restaurants en warenhuizen in Oudenaarde Ronny De Coster

24 november 2019

19u39 0 Oudenaarde Oppositieraadslid Folke D’Haeyer (Groen) stapt maandag naar de gemeenteraad in Oudenaarde met drie voorstellen om afval te beperken: herbruikbare luiers subsidiëren, een GFT-paviljoen plaatsen in elke wijk en streven naar minder voedselverspilling in restaurants en warenhuizen.

Gebruikers van luiers van boorlingen tot ouderen zijn al enkele jaren apart inleverbaar op het containerpark in Oudenaarde. Gebruikers kopen zakken aan voor 0.50 euro per stuk en deponeren daarin enkel gebruikte luiers en doekjes, die ze vervolgens gratis afleveren op het containerpark. Dat is financieel interessant. “Maar het geeft ons een vals gevoel dat we goed bezig zijn” vindt oppositieraadslid Folke D’Haeyer (Groen). “De bedoeling van sorteren moet altijd zijn, dat je zaken hergebruikt of recycleert. Dat is hier niet het geval: we verzamelen de luiers wel apart in, maar uiteindelijk worden ze gewoon zoals restafval verbrand. Volgens D’Haeyer kan de stad maar beter herbruikbare luiers promoten. “Dat kan door zowel voor crèches, ziekenhuizen als particulieren de subsidies voor herbruikbare luiers op te trekken”, stelt het oppositieraadslid voor.

GFT-paviljoenen

Ander afvalprobleem dat volgens hem beter aan te pakken is: groente-, fruit- en tuinafval (GFT). Dat moet nog meer worden gecomposteerd, vindt D’Haeyer. “Iedere wijk zou een compostpaviljoen moeten hebben: een afsluitbaar inzamelpunt voor GFT-afval. Zo kunnen mensen die geen tuin hebben ook groenafval composteren. Er zijn succesvoorbeelden te vinden in bijvoorbeeld Maldegem, waar zo’n paviljoen wordt opengehouden door vrijwilligers, mensen van de gemeente en sociale tewerkstelling”, weet D’Haeyer.

Voedselverspilling

Tenslotte wil hij aan de gemeenteraad voorstellen om ook in te grijpen bij restaurants en warenhuizen. “De stad moet ze stimuleren om voedselverspilling tegen te gaan. Oudenaarde een voortrekkersrol kan binnen afvalintercommunale IVLA een voortrekkersrol spelen. Vandaag wordt er nog altijd veel te veel afval onnodig verbrand. Het gaat zelfs meestal om afval dat veel vocht bevat en dus niet efficiënt verbrandt”, bedenkt het oppositieraadslid.