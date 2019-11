Groen-raadslid Steven Bettens wil heel centrum van Oudenaarde omvormen tot fietsstraat. Ronny De Coster

04 november 2019

20u32 0 Oudenaarde Groen-oppositieraadslid Steven Bettens wil dat het stadsbestuur van Oudenaarde de winkelstraten inricht als zogenaamde fietsstraten. Hij wou de gemeenteraad daarover ook meteen laten beslissen. Dat vond de bevoegde schepen een beetje snel door de bocht. “Fietstraten zijn waardevolle initiatieven, maar dit in één bewegen toepassen op heel het centrum, kan toch niet zonder dat eens grondig te onderzoeken”, temperde mobiliteitsschepen Peter Simoens (Open Vld).

“Sinds 26 oktober 2019 is de Mechelse binnenstad één grote fietszone en moeten auto’s achter de fietsers blijven. Ze mogen die dus niet meer inhalen. En niemand mag sneller rijden dan dertig kilometer per uur. Vier maanden eerder werd ook de Kortrijkse binnenstad één grote fietszone. 74 straten zijn er fietsstraat. Ook kleinere steden uit onze regio als Avelgem, Deinze, Waregem of Kuurne hebben in hun centrum meerdere fietsstraten. Maar Oudenaarde hinkt achterop. Diep verscholen in onze stad hebben we wel twee fietsstraten: de voor gemotoriseerd verkeer doodlopende Trekweg Rechteroever en de eveneens voor gemotoriseerd verkeer doodlopende toegangsweg tot garages achter de Galgestraat”, zegt Steven Bettens (Groen).

Hij stelde tijdens de gemeenteraad een snelle “inhaalbeweging” voor: Oudenaarde moet volgens hem zijn hele centrum inrichten als fietstraten en ook onderzoeken in welke deelgemeenten fietsstraten kunnen ingericht worden.

Eerst onderzoeken

Peter Simoens (Open Vld), schepen van Mobiliteit, zegt wel te vinden te zijn voor fietsstraten, maar wil daarover eerst een grondig onderzoek. “We gaan toch niet zomaar beslissen om van heel het centrum in één beweging een fietsstraat te maken. Dat is wel héél kort door de bocht”, aldus Simoens.