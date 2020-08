Groen met thermometer naar jachthaven om protest tegen bomenkap kracht bij te zetten: “Bomen zorgen voor temperatuursverschil van 11° Celsius” Ronny De Coster

13 augustus 2020

17u23 3 Oudenaarde De partij Groen grijpt de hitte aan om haar protest tegen de geplande kap van de bomenrij in de jachthaven kracht bij te zetten. “In de schaduw van de bomen is het 11° celsius minder warm”, zeggen Koen Roman en Steven Bettens met de thermometer in de hand.

Het is beslist, maar blijft op onbegrip stoten bij oppositiepartij Groen, dat de stad de bomenrijen langs de Trekweg laat kappen en vervangen door jonge boompjes. “Dat deze bomen een heilzaam effect hebben op hoge temperaturen is tijdens deze hittegolf wel duidelijk. We beleven de heetste zomer sinds heugenis en velen weten deze dagen niet waar kruipen om de hitte te ontwijken. Het is meer dan genoeg bewezen dat bomen warmte absorberen en het klimaat draaglijker maken voor de mens: ‘s zomers door de temperatuur te verlagen maar eveneens ‘s winters om de harde koude te temperen. Wij begrijpen dan ook niet dat de stad eens te meer beslist om een koele straat in Oudenaarde te ontdoen van al haar bomen”, herhaalt Groen-gemeenteraadslid Steven Bettens het protest van zijn partij.

Ook kale vlaktes in de stad

“Eerder zorgde de stad er ook al voor dat er bij recente werken op de Markt, de Einestraat of de Scheldekop nauwelijks of geen ruimte voor groen werd voorzien. Het zijn vlaktes die ‘s zomers de temperaturen ondraaglijk maken voor de inwoners van Oudenaarde en de toeristen”, merkt Bettens nog op. Samen met partijgenoot Koen Roman trok hij met een thermometer naar de jachthaven. “In de volle zo’n meten we 41°C en in de schaduw van de bomen is het 30°C”, toont Bettens.

Zijn partijgenoot Koen Roman kondigt aan, dat hij als voorzitter van het Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen (RLVA) binnenkort een voorstel doet waarbij iedere aangesloten gemeente en stad op het RLVA een beroep kan doen om voor haar gemeente een bomenplan op te maken. “Want om het hoofd koel te kunnen houden en de temperaturen draaglijker, hebben we absoluut nood aan voldoende bomen op pleinen en straten in het centrum van onze steden en gemeenten”, besluit Roman.