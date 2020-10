Groen en buurtbewoners voeren actie op Edelareberg (N8): “De stad moet nù in gang schieten om weg veiliger te maken” Ronny De Coster

11 oktober 2020

11u27 1 Oudenaarde Militanten van de partij Groen en enkele bewoners van de Edelare hebben zondagvoormiddag actie gevoerd op de Edelareberg (N8) in Oudenaarde. “Er moeten meteen maatregelen komen om deze weg verkeersveiliger te maken. De stad mag zich niet langer verstoppen achter het excuus dat Wegen en Verkeer de wegbeheerder is, maar moet nú actie ondernemen”, zegt Steven Bettens.

De Edelareberg en Kerzelare hebben op valk van verkeersveiligheid een heel slechte reputatie. “Wij hebben dit in de gemeenteraad al meerdere keren aangekaart. Op een bijeenkomst die burgers uit Leupegem en Edelare vorig jaar hebben georganiseerd, leerden we dat er in 2018 op dit tracé van de N8 13 ongevallen en tijdens de eerste vijf weken van 2019 ook al 2 ongevallen gebeurden. En we weten ook, dat het nog 7 tot 8 jaar duurt voor de herinrichting van de N8 er komt. Zo lang kunnen we niet wachten om al maatregelen te nemen”, bedenkt Steven Bettens

“Snelheidsbeperking invoeren én controleren”

De ingrepen die de actievoerders voorstellen, is de invoering van een maximumsnelheid van 50 kilometer per uur, snelheidscontrols en paaltjes tussen de rijweg voor gemotoriseerd verkeer. Ook een fietsstrook, trajectcontrole en inhaalverbod moeten er snel komen, vindt de partij Groen. “De stad mag zich niet langer verstoppen achter het excuus dat de N8 een gewestweg is, maar moet zelf ingrepen voorstellen. De problematiek is lang genoeg gekend,” besluit Steven Bettens, Hij kondigt aan, dat hij op de eerstvolgende gemeenteraad de voorstellen terug ter sprake brengt.

Meer over Edelare

Edelare

Edelareberg

Groen

Kerzelare

Leupegem

N8

Oudenaarde