Gratis leren reanimeren en defibrilleren bij Rode Kruis in Oudenaarde Ronny De Coster

02 december 2019

23u56 2 Oudenaarde Het stadsbestuur van Oudenaarde en de lokale afdeling van het Rode Kruis geven inwoners de kans om gratis een opleiding reanimeren en defibrilleren te volgen.

Krijgt iemand op straat of in een openbaar gebouw een hartstilstand, dan is de kans klein dat er net een arts in de buurt is. Wachten op de ziekenwagen duurt eventjes, dus zelf ingrijpen is de boodschap. Een onmiddellijke reanimatie verhoogt de overlevingskans.

Wie het gratis wil leren, kan op 12 december een opleiding volgen bij het Rode Kruis in Oudenaarde bij de Brandweerpost aan het Bedrijvenpark Coupure 21. De cursus start om 19 uur en duurt drie uur. Inschrijven kan via veiligheid@oudenaarde.be.