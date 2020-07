Gratis aankoopbon van de stad Oudenaarde is niet bij iedereen aangekomen: “Wie hem niet kreeg, moet het melden” Ronny De Coster

07 juli 2020

16u23 2 Oudenaarde De aankoopbonnen die ondertussen bij de meeste Oudenaardse gezinnen in de bus vielen, kunnen vanaf nu vrijdag 10 juli tot en met 30 september besteed worden bij de deelnemende handelaars. Toch liep er hier en daar iets fout: niet overal is de bon al in de bus gevallen. “Wie de bon nog niet kreeg, moet dat melden”, zegt burgemeester Marnic De Meulemeester (Open Vld).

De lijst met deelnemende zaken wordt regelmatig up-to-date gebracht en is te vinden op de website van de stad. “Blijkbaar zijn er wel een aantal mensen die de aankoopbon nog niet hebben ontvangen. Wie nog geen bon in de bus vond, kan dit melden via support@cirklo-light.com. Zij bezorgen via e-mail dan een nieuwe bon. Mocht je nadien de papieren aankoopbon toch nog ontvangen, mag deze weggegooid worden. Om misbruik tegen te gaan, zal Cirklo namelijk de oorspronkelijke QR-code verbonden aan het adres annuleren en vervangen door een nieuwe.”

Je bon wegschenken

De stad geeft inwoners ook de mogelijkheid de aankoopbon te schenken aan iemand die het financieel wat moeilijker heeft: je kan de bon binnenbrengen bij het onthaal van het Sociaal Huis (Meerspoort 30) of van het Administratief Centrum Maagdendale (Tussenmuren 17). De binnengebrachte bonnen worden dan door de sociale dienst verdeeld onder de meest behoeftigen in onze stad.