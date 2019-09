Grasmachine zet garage in brand in Nederename Ronny De Coster

19 september 2019

13u24 25 Oudenaarde Het heeft donderdagvoormiddag gebrand in een huis aan de Robert De Preesterstraat in Nederename.

Het vuur ontstond in de garage van de woning. Niemand was op dat moment in het pand aanwezig. Een voorbijganger die rook had gezien, sloeg alarm. Bij aankomst van de brandweer zat de garage helemaal onder de rook. De spuitgasten konden het vuur snel blussen, zodat de vlammen geen kans kregen om over te slaan naar naar de woning. Het hele huis heeft wel rookschade opgelopen.

De brand zou zijn veroorzaakt door een grasmachine die vuur heeft gevat.