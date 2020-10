Gouverneur duidelijk over Ronde van Vlaanderen: “Blijf thuis: overtreders van opgelegde maatregelen riskeren forse straffen” Ronny De Coster

13 oktober 2020

11u01 15 Oudenaarde Blijf thuis en volg de Ronde van Vlaanderen op televisie, want lang het parcours kan je niets komen doen. Alle 22 veiligheidszones, waar anders net veel publiek bijeen komt, worden verboden terrein. “De politie zal niet alleen langs het parcours scherpt toezien, maar ook streng optreden tegen wie verboden feestjes organiseert. Overtreders komen niet weg met een boete, maar riskeren correctionele vervolging”, waarschuwde Oost-Vlaams gouverneur Carina Van Cauter.

“Het wordt een limited edition", zegt Van Cauter tijdens de persconferentie in het Centrum Ronde van Vlaanderen in Oudenaarde. Veiligheidszones die bij vorige edities waren ingevoerd om het publiek te concentreren en, dienen bij deze editie van de Ronde om net het omgekeerde te doen: organisatie en veiligheidsdiensten willen het publiek weghouden van het parcours. In de 22 veiligheidszones mag niemand komen en is er dan ook een absoluut verbod op de organisatie van evenementen en bijkomende commerciële activiteiten. Het gaat om alle hellingen en kasseistroken.

Eigenlijk kan je in Oudenaarde en bij uitbreiding lans het hele parcours van de Ronde niets komen doen. Marnic De Meulemeester (Open Vld), burgemeester van Oudenaarde

Je kan als organisator uiteraard niet beletten, dat er toch supporters opdagen op plaatsen langs het parcours die buiten de verboden veiligheidszones liggen. Langs het volledige parcours van de Ronde is er daarom een verplichting om mondmaskers te dragen vanaf één uur vòòr tot één uur nà da passage van de renners. Toch blijft de boodschap: blijft thuis. “Beleef de koers thuis, voor het scherm of op de radio en doe dat met het gezin of de mensen waarmee je onder hetzelfde dak woont. Ik roep ook expliciet op om thuis geen privé-bijeenkomsten te organiseren naar aanleiding van de Ronde”, beklemtoont Van Cauter.

Ook g een publiek aan de aankomst

Ook de aankomst van de Ronde in Oudenaarde verloopt zonder publiek. “De aankomstzone aan de Minderbroedersstrat wordt voor het publiek afgesloten”, zegt Oudenaards burgemeester Marnic De Meulemeester (Open Vld). “Hier zal het protocol wielerwedstrijden van toepassing zijn. Dat wil zeggen, dat er onder meer een dubbele nadar komt om de renners en de verschillende andere “bubbels” (pers, familie, medewerkers en organisatie) van elkaar gescheiden te houden. Daarnaast zal ook het rennersdorp aan het oog van de supporters onttrokken zijn en starten de dames niet op de Markt. Eigenlijk kan je in Oudenaarde en bij uitbreiding langs het hele parcours van de Ronde niets komen doen”, besluit de burgemeester.