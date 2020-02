Goud, zilver en drie maal brons voor jongste Recrean skippers op Provinciaal Kampioenschap Ronny De Coster

17 februari 2020

19u16 0 Oudenaarde De Recrean skippers Oudenaarde zijn met vijf medailles teruggekeerd van het individuele provinciaal kampioenschap.

In de oudste categorie, de 11 jarigen, werd Anke Vandenbussche na een supersterke wedstrijd Provinciaal kampioen Oost- en West Vlaanderen. Zij is voor het derde jaar op rij provinciaal kampoen. Ook Fleur Schelstraete behaalde brons. Brons was er voor Stan Deconinck bij de 10-jarige jongens en voor Sara Celis in de leeftijdscategorie 8- en 9-jarigen. Alessia Clincke werd vierde.

Ook zilveren beloftenteam

Tijdens het Provinciaal teamkampioenschap Oost- en West-Vlaanderen voor beloften het team met Kato De Potter, Lauren Clement, Alexandra Rogge, Nena Vanalderwerelt en Camille Declercq een zilveren medaille gewonnen.