Goud schittert bij Annie en André in Leupegem Ronny De Coster

12 januari 2020

12u02 3 Oudenaarde In het stadhuis van Oudenaarde zijn André Bauwens en Annie De Vos samen met hun familie feestelijk ontvangen. Het echtpaar uit de Schapendries in Leupegem is immers vijftig jaar getrouwd.

André blikt terug op een loopbaan als chauffeur en zelfstandig slager aan huis, terwijl Annie gewerkt heeft als naaister. Zij heeft nog een broer, hij is de oudste van acht. André houdt van tuinieren, terwijl Annie graag uitstapjes maakt, maar het grootse deel van hun vrije tijd gaat toch in het volgen van de kleinzonen Jan en Jef, die tennis in competitie spelen.