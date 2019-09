Golfplaten met asbest weggeblazen bij brand met explosies in Nederename, “maar er is geen gevaar voor omgeving” Ronnt De Coster

01 september 2019

11u57 0 Oudenaarde Bij de zware brand met twee ontploffingen zaterdagnamiddag aan de Pelikaanstraat in Nederename is een hoeveelheid asbest vrijgekomen: golfplaten zijn door de explosie weggeblazen en brokstukken liggen verspreid, maar volgens de stedelijke milieudienst is er geen gevaar voor de omgeving. De schade is groot, maar de brandweer kon beletten dat de vlammen van de achterbouw oversloegen op de woningen.

Het vuur ontstond zaterdagnamiddag rond halfvier in de achterbouw van twee aanpalende woningen aan de Pelikaanstraat in de Oudenaardse deelgemeente Nederename. Buren die vlammen zagen opstijgen, verwittigden de bewoners. Zij konden zich tijdig uit de voeten maken, maar zelf blussen zat er niet meer in.

Twee explosies

“Bij onze aankomst stond de hele achterbouw van de twee woningen in lichterlaaie”, zegt Dirk Darragas, officier bij de Brandweerpost Oudenaarde.

Tussen het tijdstip waarop de brandweer werd opgeroepen en het moment dat de manschappen ter plaatse waren, hadden zich ook nog eens twee zware explosies voorgedaan. “Twee gasflessen die in het brandende gebouw stonden, zijn ontploft. We vonden ook nog een derde, maar die was gelukkig leeg. Bij het blussen van de brand hebben we ons meteen toegespitst op de twee woningen zelf. Zo hebben we kunnen beletten, dat de vlammen naar de huizen zijn overgeslagen. De ravage achteraan is wel bijzonder groot en dat heeft natuurlijk te maken met die twee ontploffingen”, bedenkt Darragas.

De brandweer heeft uit een van de woningen ook een hond kunnen bevrijden.

Asbest

Bij de explosies is een bergplaats weggeblazen, waarvan het dak uit golfplaten bestond. Daarin zit asbest. De brokstukken vlogen tot op de site van het naburige voetbalveld. In overleg met burgemeester, milieuambtenaar, brandweer, politie en de. noodplanningscoördinator werd beslist om een aantal maatregelen te treffen. Zo werd de ruime omgeving volledig natgespoten en werden er kleine stukjes asbest opgeruimd. De site zelf werd volledig natgemaakt en afgedekt met een plastieken zeil. “Maandag zal er een deskundige bepalen wat de verdere stappen zijn om de site te reinigen.

Intussen is er geen gevaar voor de omgeving. Ramen en deuren moeten niet gesloten blijven. Het betreden van de site is weliswaar verboden”, laat het stadsbestuur in de mededeling weten.

Huizen onbewoonbaar

Hoewel de huizen zelf van brandschade gespaard bleven, zijn ze wel tijdelijk onbewoonbaar. “Dat heeft niet alleen met de verspreiding van de asbestdeeltjes te maken, maar komt ook doordat de gas- en stroomtoevoer zijn afgesloten”, zegt brandweerofficier Dirk Darragas.

De betrokken bewoners zijn opgevangen in een crisiswoning in samenwerking met een maatschappelijk assistent van het Sociaal Huis van de stad.