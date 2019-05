Goedkeuring nieuwe richting laat kinderen in nieuwe secundaire Freinetschool toe om hun studiekeuze uit te stellen Ronny De Coster

24 mei 2019

17u18 0 Oudenaarde De Vlaamse regering heeft vrijdag de nieuwe studierichting Freinetpedagogie goedgekeurd. Dat is goed nieuws voor de initiatiefnemers van de nieuwe secundaire Freinetschool die in september in Oudenaarde van start gaat.

“De erkenning van de studierichting Freinetpedagogie is een grote en belangrijke stap voor Keerpunt én voor het Freinetonderwijs in Vlaanderen. We vinden het vanuit Keerpunt belangrijk dat leerlingen hun interesses zo lang mogelijk kunnen verkennen in meerdere domeinen en zich niet meteen hoeven te binden aan een inhoudelijke studierichting. Veel jongeren zijn op 12 jaar niet in staat om die keuze te maken, eenvoudigweg omdat ze niet weten wat ze kiezen. Dankzij de studierichting Freinetpedagogie krijgen jongeren de tijd om twee jaar langer al doende te ontdekken in welke gebieden ze écht thuis zijn”, reageert Geert Van Hout. Hij is medeoprichter van vzw Freinetscholen Keerpunt, waarvan een vestiging komt in de verlaten textielfabriek Santens aan de Galgestraat in Oudenaarde.

Studiekeuze uitstellen

De optie Freinetpedagogie bestaat uit 5 keuze-uren, waarvan 3 uur atelier, 1 uur klasraad en 1 uur praktische burgerschapsvorming. “In de atelierwerking krijgen de leerlingen de ruimte om hun persoonlijkheid breed te vormen zonder al een bepalende studiekeuze te moeten maken die andere richtingen uitsluit. De kinderen kunnen er hun talenten en interesses verdiepen in zeven kennis- en vaardigheidsdomeinen: natuurexploratie, -zorg en -beheer; handvaardigheid, bouw en techniek; kennisverwerving en -verdieping; experimenteren, wetenschappelijk onderzoek en innovatiedenken; digitale competentie, mediawijsheid en moderne technologieën; expressie, artistieke vormgeving, creatie en ontwerp; en een zevende gebied waarin ieder ander denkbaar interessegebied kan ondergebracht worden (zoals bijvoorbeeld EHBO of sport). Eén atelier kan 6 tot maximaal 30 lesuren in beslag nemen”, licht Van Hout toe.

Via het onderdeel praktische burgerschapsvorming zullen de leerlingen om de drie weken als vrijwilliger aan de slag gaan in lokale organisaties in de buurt van de school.

De nieuwe middelbare Freinetschool start in Oudenaarde op 2 september met veertig leerlingen.