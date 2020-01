Goede voornemens voor het nieuwe jaar? AZ Oudenaarde helpt stoppen met roken Ronny De Coster

02 januari 2020

11u15 0 Oudenaarde Voor wie zich voorgenomen heeft om dit jaar te stoppen met roken, kan misschien wel een goede tip zijn: het Algemeen Ziekenhuis Oudenaarde organiseert vana 14 januari sessies “stoppen met roken” onder leiding van een erkend tabakoloog.

Het programma bestaat uit 7 therapeutische sessies van gemiddeld 1 uur en 45 minuten, in groepen van 4 tot maximaal 15 personen. De reeks start op dinsdag 14 januari om 19.30 uur. De persoonlijke bijdrage (remgeld) bedraagt maximaal 48 euro voor de 7 sessies. Deelnemers met een verhoogde tegemoetkoming betalen neem deel voor de helft van de inschrijvingsprijs.

Geen praatsessie

De cursus mag niet vergeleken worden met praatsessies of samenkomsten zoals bijvoorbeeld de AA. Er wordt van de deelnemers niet verwacht dat ze hun levensverhaal vertellen. Het is een cursus, geen praatsessie. Informeren en inschrijven kan via het telefoonnummer 055/456120 van de Rookstopkliniek of met een mail naar rookstopkliniek@azoudenaarde.be.

Meer info staat ook op www.rookstopkliniek.be