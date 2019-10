GO! scholengroep ‘Vlaamse Ardennen’ over de kaap van 5.000 leerlingen Ronny De Coster

08 oktober 2019

16u20 0 Oudenaarde De scholengroep 21 Vlaamse Ardennen heeft voor het eerst de kaap van 5.000 leerlingen bereikt. “Sinds 2001 kennen we een stijging van 16 procent”, becijfert algemeen directeur Dirk Moulart.

De scholengroep omvat het GO! Atheneum, het CVO De Vlaamse Ardennen, het MPI en Internaat ’t Craeneveld, de basisscholen Wereldbrug en Broebelschool in Oudenaarde, het Authonoom Internaat Ronse, GO! atheneum Da Vinci Campus Ronse, de kleuterscholen en basisschool Dr. Ovide Decroly, basisschool Omer Wattez in Maarkedal, basisschool De Polyglot in Spiere-Helkijn en de Middenschool en Atheneum in Avelgem. Samen zijn ze goed voor precies 5.075 leerlingen.

“Voor het twintigste jaar op rij blijft ons leerlingenaantal stijgen. Ik ervaar het als een erkenning voor de dagelijkse inzet en een ongezien enthousiasme van een ploeg die in onderwijs en opvoeding het verschil wil maken. Bij de opstart van de scholengroep in 2001 hadden we 4.370 leerlingen. Na 18 jaar is onze schoolbevolking met maar liefst 16 procent gestegen”, berekent algemeen directeur Dirk Moulart.

Optimale kansen geven

“Goed onderwijs houdt in dat elke leerling optimale kansen krijgt om zijn/haar schoolloopbaan met succes te doorlopen. Daar zetten wij sterk op in en waken we erover dat elke leerling de nodige aandacht krijgt, zowel op cognitief als op sociaal-emotioneel vlak. Bovendien stellen wij via allerlei duurzame projecten het ‘welbevinden’ van leerlingen, leerkrachten en personeel voorop”, verklaart de algemene directeur het succes van zijn scholengroep.