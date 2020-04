GO!Atheneum Oudenaarde verwacht op 15 mei alleen laatstejaars van beroepsafdelingen terug op school Ronny De Coster

28 april 2020

17u01 48 Oudenaarde Als op 15 mei de scholen heropenen, zal dat in het GO!Atheneum in Oudenaarde alleen gebeuren in de laatste jaren van de beroepsafdelingen. “Weliswaar op voorwaarde dat we zullen beschikken over de voorziene beschermmaskers. Leerlingen van andere klassen blijven sowieso onderwijs op afstand volgen”, zegt directeur Ann Van Landuyt.

Leerlingen van het Oudenaardse GO!Atheneum volgen de jongste weken via digitale weg een alternatief lesrooster: ze krijgen lessen thuis op de computer en worden door de school ook gecontroleerd op hun aanwezigheid. Die manier van werken zal de school voor de meeste klassen ook aanhouden als er op 15 mei groen licht komt om de schoolpoorten weer open te gooien.

“Een heropstart voor àlle klassen zit er zeker niet in”, zegt directeur Ann Van Landuyt. “Ons systeem van thuisonderwijs werkt goed en kan voor de meeste studierichtingen zeker nog even verder worden aangehouden. Alleen voor leerlingen van de beroepsafdelingen, die ook veel praktijk krijgen, is er een grotere behoefte om lessen op school te krijgen. Wij gaan dat beperken tot de laatstejaars. Dat zijn twaalf klassen”, legt de directeur uit.

“Geen les geven met mondmaskers op”

“Voorwaarde is wel dat we beschikken over het materiaal dat voorzien en beloofd is. De heropening van de school kan alleen als de mondmaskers er zijn”, benadrukt ze. Toch zullen leerlingen en leerkrachten in het GO!Atheneum in Oudenaarde niet de hele dag met zo’n gezichtsbescherming in de klas zitten. “Mondmaskers heb je nodig op momenten dat er geen veilige afstand kan worden gegarandeerd. In de klassen en ateliers zullen leerlingen wél voldoende ver van elkaar kunnen zitten. Bovendien: een leerkracht kan toch geen les geven met een mondmasker aan?”, bedenkt Van Landuyt.