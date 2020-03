GO! Atheneum en Bernardusscholen Oudenaarde zetten leerlingen thuis digitaal aan het werk Ronny De Coster

13 maart 2020

16u47 76 Oudenaarde Voor de leerlingen van de middelbare scholen in Oudenaarde betekenen de komende drie weken geen vakantie. Via het digitale schoolplatform Smartschool krijgen ze van hun leerkrachten taken toegestuurd. Wie in de Bernardusscholen naar de opvang gaat, zal ook de handen uit de mouwen steken om te helpen bij klusjes.

De scholen informeren hun leerlingen en ouders van uur tot uur via Smartschool over wat hen de komende weken te doen staat. “Leerlingen ouder dan 14 geven we het advies eventueel alleen thuis te blijven. De opvang op school organiseren we op de campus Fortstraat, waar ook de leerlingen van de Bergstraat zullen terecht kunnen. Ouders die beslissen dat hun kinderen voor opvang naar de school moeten komen, verwittigen de school hiervan”, licht directrice Ann Van Landuyt de procedure in het GO! Atheneum in Oudenaarde toe.

Aan het werk

Dat er de komende drie weken in haar school geen les wordt gegeven, betekent niet dat de thuisblijvers vakantie hebben. “Ook als leerlingen niet naar school kunnen komen, moeten we erover waken dat het recht op onderwijs gegarandeerd blijft, zodat de onderwijsdoelstellingen op het einde van het schooljaar toch bereikt worden. Het is niet de bedoeling de leerlingen te overstelpen met werk, maar wel om ze op regelmatige basis verder te laten leren. Daarom zorgen we vanaf maandag voor een alternatief lessenrooster dat digitaal zal worden uitgevoerd. Daarin staat wat er wanneer van de leerlingen wordt verwacht. De leerling en zijn ouders zijn verantwoordelijk voor de goede opvolging van deze vorm van les”, legt Van Landuyt uit.

Klusjes doen op school

Ook Thierry Godefroidt, coördinerend directeur van Bernardusscholen Oudenaarde, wil niet dat de drie weken voor de paasvakantie een verloren tijd worden. “Via Smartschool krijgen leerlingen thuis taken toegestuurd. Leerkrachten geven ook feedback. Toch is het niet de bedoeling dat de leerlingen nu zelfstandig de leerstof gaan verwerken die voor die periode was voorzien. Als de lessen worden hernomen, is dat op die plaats in de cursus, waarop ze vandaag zijn gestopt”, zegt Godefroidt. “Hoeveel leerlingen gebruik zullen maken van de opvang die we op school voorzien, kunnen we nog niet inschatten. Maar ik verwacht dat ze niet zo talrijk zullen zijn”, zegt Godefroidt.

Wie van de opvang gebruik maakt, krijgt dezelfde schooltaken als de thuisblijvers, maar ook wat klusjes er bovenop. “Om ze niet de hele tijd met taken te doen bezig zijn, zullen we leerlingen vragen om op school een handje toe te steken bij allerlei klusjes”, voorziet de directeur.