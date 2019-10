Glasbollen gaan op vier plaatsen in Oudenaarde ondergronds Ronny De Coster

01 oktober 2019

09u47 0 Oudenaarde Het stadsbestuur van Oudenaarde laat de glascontainers in Bevere ondergronds brengen en onderzoekt meteen nog drie andere locaties waar die ingreep kan gebeuren.

De glascontainers van Bevere vormen al een paar maand onderwerp van discussie. De stad liet ze na klachten over hinder verhuizen van de Doornikse Heerweg naar de Pruimelstraat, maar kreeg daar dan weer commentaar op de onpraktische plaatsing.

Hoe het nu zit met die glasbollen, wou oppositieraadslid Vincent Thomaes (VB) tijdens de jongste gemeenteraad vernemen.

“We gaan ze onder de grond stoppen”, liet burgemeester Marnic De Meulemeester (Open Vld) weten. “De glascontainers van Bevere zullen geplaatst worden op de parking aan Huttegem, omdat dit een goed bereikbare plaats is. We kiezen ervoor om daar over te stappen op een systeem van ondergrondse glascontainers. Die hebben het grote voordeel, dat ze veel minder hinder veroorzaken. Bevere zal niet de enige plaats zijn waar de containers ondergronds gaan: we zullen meteen nog drie andere plaatsen in Oudenaarde onderzoeken waar dit kan”, kondigt De Meulemeester aan.

Oudenaarde is niet de eerste gemeente in de Vlaamse Ardennen die kiest voor ondergrondse glascontainers: Brakel nam er vorige week al vijf in gebruik. Ze kosten 20.000 euro per twee (een voor gekleurd, en een voor wit glas).