Give us a Break viert tweede verjaardag in nieuwe thuishaven MPI ‘t Craeneveld in Eine Ronny De Coster

02 maart 2020

18u51 0 Oudenaarde De vzw Give us a Break, die vakantieopvang organiseert voor kinderen met een beperking, heeft haar tweede verjaardag gevierd. Dat gebeurde in het GO! MPI ‘t Craeneveld in Eine, waar de vereniging haar nieuwe thuishaven heeft.

Omdat kinderen met een beperking nergens in de Vlaamse Ardennen in een vakantieopvang terecht konden, besloten enkele ouders dan maar zelf zo’n initiatief op te starten. Dat is intussen twee jaar geleden.

“We hebben met ons project een hobbelig parcours afgelegd, dat uiteindelijk is geëindigd op onze nieuwe locatie. We zijn in het GO! MPI ‘t Craeneveld in Eine met open armen ontvangen en zitten hier op een bijzonder geschikte plaats met veel ruime lokalen, maar ook heel veel mogelijkheden om de kinderen buiten te laten spelen”, prijst voorzitster Marie Van Renterghem zich gelukkig.

Naar aanleiding van de tweede verjaardag en de afsluiting van de jongste opvangweek had ze een flink woordje van dank voor de vrijwilligers die Give us a Break draaiend houden.