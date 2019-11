Give us a Break krijgt bijna 7.000 euro voor aankoop van een tent en spelmateriaal in Oudenaarde Ronny De Coster

04 november 2019

10u20 0 Oudenaarde De crowdfunding die de vzw Give us a Break enkele maanden geleden heeft georganiseerd, heeft bijna 7.000 euro opgeleverd.

De vzw Give us a Break lanceerde in februari een crowdfunding bij Streekmotor23 voor de aankoop van een tent en spelmateriaal. Het doelbedrag van de crowdfunding was 3.000 euro, maar dat bedrag werd flink overschreden en Streekmotor23 legt er zelf ook nog eens 3.000 euro bij.

Dat maakt dat Streekmotor23-coördinator Stefanie Albers een cheque van 6.840 euro kon overhandigen aan Marie Van Renterghem, voorzitter van Give us a Break.

Levensblij

De vzw organiseert tijdens vakanties opvang voor kinderen met een beperking. Als locatie mag de vzw de lokalen van Levensblij in Oudenaarde gebruiken, maar het initiatief staat open voor alle kinderen met een beperking of een vermoeden van een beperking in de ruime regio van de Vlaamse Ardennen.