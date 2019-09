Gezinsbond laat vrijwilligers zélf eens voeten onder tafel steken Ronny De Coster

01 september 2019

13u21 0 Oudenaarde De Gezinsbond Gewest Oudenaarde trakteerde al haar bestuursleden van de verschillende afdelingen van Oudenaarde en omliggende gemeenten op een ontbijt. “Omdat zij zich zo vaak inzetten voor anderen, mag zo’n blijk van waardering wel eens”, bedacht gewestelijk voorzitter Paul Van Nieuwenhuyze.

“Het succes en de goede werking van onze verschillende afdelingen van de Gezinsbond in de regio is helemaal te danken aan de inzet van al die bestuursleden. Zij organiseren tal van activiteiten en stoppen hun tijd in vergaderingen. Dat verdient ook wel eens een dank. Daarom ontstond het idee om ze allemaal eens uit te nodigen op een buffetontbijt. Voor een keer hoeven ze niet de handen uit de mouwen te steken, maar mogen ze gewoon genieten”, vertelt Paul, terwijl de genodigden aanschuiven.