Gezinsbond laat kinderen cupcakes en fabuleuze koekjes bereiden op kookworkshop in Nederename Ronny De Coster

08 januari 2020

16u29 0 Oudenaarde Onder deskundige begeleiding kunstige cupcakes en fabuleuze koekjes maken: dat staat op het programma van de bakworkshop die de Gezinsbond Nederename-Volkegem organiseert voor kinderen.

De kooknamiddag voor kinderen vindt plaats in samenwerking met ‘t Bakspook. Ter afwisseling versieren de deelnemers een mooi doosje waarin ze de zelf bereide lekkernijen in mee naar huis mogen nemen.

Nu al inschrijven!

Inschrijven is verplicht en gebeurt best nu al, want het aantal plaatsen is beperkt. Een eigen keukenschort en deegroller zijn onmisbaar tijdens de workshop. De kooknamiddag vindt plaats op 12 februari om 14 uur in het stedelijke ontmoetingscentrum Sint-Vaast aan de Oudstrijdersstraat 80 in Nederename.

Meer info: nederenamevolkegem.gezinsbond.be, telefoonnummer: 0486/31.04.07