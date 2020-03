Gezien door de webcam: slechtvalk legt eerste ei in broedkast in Walburgatoren in Oudenaarde Ronny De Coster

15 maart 2020

12u16 26 Oudenaarde Heuglijk nieuws kwam zondag uit de Walburgatoren in Oudenaarde: daar heeft de slechtvalk haar eerste ei gelegd. Het is nu zeker: de slechtvalken hebben in de hoogste toren van de Vlaamse Ardennen hun thuis teruggevonden.

Twee webcams staan al weken gericht op de broedkast die Natuurpunt er met de hulp van de stad Oudenaarde heeft geïnstalleerd. Het was met spanning afwachten of de slechtvalken dit jaar naar de toren zouden terugkeren én een nest bouwen, nadat hun nest er vorig jaar was verstoord door herstellingen aan het gebouw.

Half februari doken de slechtvalken al op en sinds zondagochtend zijn alle twijfels weg: rond halfzes zondagochtend heeft Ula een eerste ei gelegd. “Wat een opluchting om dit heuglijk nieuws te vernemen”, reageert Guther Breandon, die het doen en laten van de slechtvalken in Oudenaarde volgt en registreert.

Op de livecam is te zien dat het vrouwtje nog geregeld uitvliegt en het ei er nog onbewaakt bijligt. “Maar dat is volkomen normaal. Pas vanaf het derde ei zou ze aan het broeden moeten slaan”, licht Gunther toe.

Het leven zoals het is op de toren van de Walburgakerk is te volgen op twee camera’s: de ene hangt in de nestbak, de andere bevindt zich buiten de toren en kijkt ook uit op het verblijf van de roofvogels. Je kan het beeld ook zelf terugspoelen.