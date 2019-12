Gewiekste dieven roven in Oudenaarde kassa’s leeg door winkeliers en klanten af te leiden Slachtoffer moet portier van auto lossen als daders met gierende banden vertrekken Ronny De Coster

13 december 2019

12u02 714 Oudenaarde Bijzonder listige dieven zijn donderdagavond aan het werk geweest in drie winkels in Oudenaarde. In bloemenwinkel Artistic aan het Jezuïetenplein roofde één van de daders de kassa leeg, terwijl zijn kompanen de winkeluitbaters en klanten afleidden. “Ik ben ze nog achterna gelopen, maar moest het portier van hun auto lossen, toen ze wegscheurden”, vertelt de moeder van de uitbater. Net daarvoor hadden ze in speelgoedwinkel Pimpel en Mees aan de Krekelput hun slag kunnen slaan.

Het trio startte zijn plundertocht bij de drankenhandel Collin aan de Krekelput. “Ze waren bijzonder luidruchtig en deden heel druk”, getuigt uitbaatster Veronique Vanclooster. “Ze waren zogezegd op zoek naar een fles champagne. En dan lieten ze me een fles gin inpakken. De man en de vrouw namen me mee, blijkbaar om me uit de buurt van de kassa te houden. Dat wist ik op dat moment niet, evenmin dat er nog een derde kompaan was. Die was in het whiskeylokaal getrokken. Kennelijk wou hij langs daar bij de kassa komen, maar in het lokaal ernaast stond een klant. Intussen bleven die twee heel druk doen. Ze deden zich voor als Italianen, maar spraken helemaal geen Italiaans: ze brabbelden een mengeling van wat Engels, Frans en onderling een taal die ik niet ken. Omdat ik hun gedrag heel verdacht begon te vinden, heb ik ze naar buiten gestuurd. Uiteindelijk hebben ze niets mee. Tenminste, dat denk ik toch”, vertelt Veronique.

Pas nadat ze weg waren, merkte ik dat ze geld hadden gestolen in de keuken op de eerste verdieping Peggy Van Assche, speelgoedwinkel Pimpel en Mees

Nadat de daders bij Collin vertrokken, staken ze de straat over om hun slag te slaan in speelgoedwinkel Pimpel en Mees. “Die vrouw deed zich voor alsof ze zwanger was. Ze had wel een dikke buik, maar toch vooral slechte bedoelingen”, zegt Peggy Van Assche. Achteraan de winkel begonnen ze allerlei spullen uit de rekken te halen, ook weer met de bedoeling om de winkelierster weg te krijgen van de kassa.

Zwitsers geld

“Maar ik was op mijn hoede, omdat mijn kassa al eerder eens is leeggehaald. Uiteindelijk wou de dame een jurkje kopen en betalen met Zwitsers geld, wat ik weigerde. Ze zijn toen vertrokken. En ik dacht: Oef. Niets gebeurd. Omdat ik die bezoeker verdacht vond, ben ik wel nog gaan kijken toen ze vertrokken. Dat was met gierende banden en met een donkere auto met buitenlandse nummerplaat. Pas toen ik in mijn keuken kwam, zag ik dat ik toch bestolen was: van al de commotie in de winkel had de derde dader geprofiteerd om naar boven te glippen. Alles is daar doorzocht. Ik denk dat ik 100 euro kwijt ben”, vertelt Peggy.

Volgende halte van het boeventrio: een paar honderd meter verder bij bloemenzaak Artistic aan het Jezuïetenplein. Daar slagen de daders erin om de kassa leeg te plunderen terwijl naast twee uitbaters nog twee klanten in de winkel zijn. Op beelden van een bewakingscamera is te zien hoe eerst een man en een vrouw de bloemenzaak komen binnengewandeld. Kort daarna volgt een derde, maar ook hier weet die uit het zicht van de winkeluitbaters te blijven: hun aandacht gaat al helemaal naar het koppel dat aan de toonbank met veel gebaren uitlegt, dat ze een groot boeket willen kopen. “Het was voor hun jarige mama, zegden ze. We gingen samen naar de plaats waar ze het boeket zouden samenstellen. Dat ging de hele tijd gepaard met heel veel kabaal”, vertelt Rita Vynck. Zij helpt nog altijd een handje mee in de winkel, die ze tien jaar geleden overliet aan haar zoon Pieter en schoondochter Julie.

“Ik moest het portier van hun auto lossen, toen ze met gierende banden vertrokken” Rita Vynck, bloemenwinkel Artistic

Wat Rita niet kon zien, staat wel op camerabeelden: de derde kompaan verdwijnt in een lokaal achteraan, waar hij 150 euro uit een handtas steelt. Daarna komt hij weer in de winkel, keert hij nog eens op zijn passen terug en gaat naar de kassa. Daaruit steelt hij al het geld.

Lef

“Dat moet ongeveer duizend euro zijn geweest”, becijfert de bestolen winkelierster. “Ik was nochtans naar de kassa gelopen, nadat ik de lade had gehoord. Maar ik was te laat: die kerel was al buiten en de andere twee zijn hem meteen gevolgd”, vertelt Rita. Ze is het trio zelfs nog achterna gehold. “Ge hebt me bestolen, riep ik. Ik heb zelfs nog het portier van hun auto vastgegrepen. Maar ik heb het moeten lossen, toen ze met gierende banden zijn vertrokken. De man die in de kassa heeft gegraaid, zat achter het stuur van de vluchtauto”, getuigt de vrouw.

“Ik ben ongelooflijk geschrokken van het lef van die boeven. Onze winkel hangt vol camera’s, die heel goed zichtbaar zijn. Wij stonden met vier mensen in de winkel. En zelfs dat belette die boeven niet om hun slag te slaan. Huiveringwekkend”, besluit Rita.