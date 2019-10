Gevangenisdirecteur Hans Claus vertelt over het leven achter de tralies in Oudenaarde Ronny De Coster

04 oktober 2019

11u05 0 Oudenaarde Op uitnodiging van het Davidsfonds Eine getuigt de Oudenaardse gevangenisdirecteur Hans Claus in zaal De Kring in Eine over het leven achter de tralies.

“Achter de tralies” is de titel van het boek dat Claus schreef over het leven in de gevangenis. Claus is directeur van de strafinstelling en heeft een eigen kijk op detentie en stelt de vraag of een gevangenis werkelijk het juiste antwoord is op misdaad of ze haar bewoners vervreemdt van de maatschappij. Zelf is hij eerder gewonnen voor zogenaamde detentiehuizen.

Het verhaal van Hans Claus is te horen op dinsdag 15 oktober om 20 uur in zaal De Kring, Kapittelstraat 7 in Eine. De toegangsprijs bedraagt 5 euro (3 euro voor leden van het Davidsfonds en abonnees Westerring).