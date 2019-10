Gestolen auto die twee jaar op de bodem van de Schelde lag, verandert in mosselbank Ronny De Coster

14 oktober 2019

15u21 38 Oudenaarde Hoe een auto eruitziet die twee jaar lang op de bodem van een rivier heeft gelegen, is te zien op het jaagpad langs de Schelde in Ename bij Oudenaarde. Daar staat een VW Polo, die de Vlaamse Waterweg enkele dagen geleden uit de rivier heeft opgevist. Het koetswerk van de auto is een heuse mosselbank geworden en het interieur zit helemaal onder het slijk.

“Het gaat om een wagen, die twee jaar gelden werd gestolen”, licht Joost Duhamel, chef van de politiezone Vlaamse Ardennen, toe. De auto is eind vorige week in opdracht van de Vlaamse Waterweg geborgen en heeft sindsdien veel bekijks van passanten.

Verzekering

Opmerkelijk toch, dat de auto er nu blijft staan. “De wagen is door het parket Oost-Vlaanderen, afdeling Oudenaarde, vrijgegeven, omdat we de geschiedenis ervan kennen”, zegt politiechef Joost Duhamel. “Het gaat om een auto die twee jaar geleden in de regio werd gestolen. Een tijd geleden was het wrak al opgemerkt door een peilboot van de Vlaamse Waterweg. Enkele dagen geleden is de wagen uit de Schelde gehaald. Omdat het gerechtelijk onderzoek in die zaak is afgerond, is het wrak niet in beslag genomen en mag het daar worden weggehaald. Maar dat is vermoedelijk een zaak voor de verzekering”, besluit Duhamel.