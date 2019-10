Geparkeerde vrachtwagens maken kruispunt Schapendries-Berchemweg in Leupegem levensgevaarlijk Stad en gewest kibbelen over wie bevoegd is om parkeerverbod in te voeren. Ronny De Coster

08 oktober 2019

12u28 8 Oudenaarde Een lange rij geparkeerde vrachtwagens maakt het kruispunt van de Schapendries en de Berchemweg levensgevaarlijk, zo klagen inwoners van Leupegem aan. “Oversteken is gokken en hopen dat je het haalt, want verkeer uit Berchem zie je niet aankomen”, zeggen ze. Opmerkelijk: vier jaar geleden gaf Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) Oost-Vlaanderen hen gelijk en stelde het een parkeerverbod voor. Maar de vrachtwagens blijven er parkeren. “Het probleem is, dat we niet weten wie hier bevoegd is om dat parkeerbod in te voeren: de stad of AWV”, zegt mobiliteitsschepen Peter Simoens (Open Vld).

“Je kan toch niet ontkennen wat je hier elke dag met je eigen ogen kan ondervinden: wil je vanuit de Schapendries de N8 oprijden, dan zie je het verkeer van links niet aankomen. En dit is nu ook niet meteen een weg waar de meesten traag rijden”, bedenkt Andrée Visscher uit de Berchemweg.

Eind 2015 kwam alvast ook de wegentoezichter van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) Oost-Vlaanderen tot die bevinding.

“De verantwoordelijke wegentoezichter is ter plaatse geweest en heeft vastgesteld dat het zicht inderdaad wordt belemmerd door geparkeerde vrachtwagens. AWV heeft de stad Oudenaarde gevraagd om over een welbepaalde lengte een parkeerverbod te plaatsen”, antwoordde ingenieur Peter De Backer, diensthoofd Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen in november 2015 op een mail waarin de buurt de situatie had aangekaart.

Op de petitie, die in juni door zo goed als de hele buurt is ondertekend, komt geen reactie. Wil de stad nu écht wachten tot hier een zwaar ongeval gebeurt? Andrée De Visscher, buurtbewoonster

Maar het stadsbestuur van Oudenaarde liet en laat de vrachtwagens er verder parkeren. “Als je uit de Schapendries komt, is er ruimte om nog meer vooruit te rijden zonder zich daarbij op het rijvak te begeven, waardoor er meer zichtbaarheid ontstaat (wat bestuurders daar ook vaak doen). Je moet dan wel over een het fietspad, maar het zicht op aankomend fietsverkeer is ongehinderd”, zo verwierp het stadsbestuur de suggestie voor een parkeerverbod. dat ook aangeeft, dat er op het bewust kruispunt nog geen ongevallen werden aangegeven.

Wie moet het doen?

“We hebben in juni nog maar eens geprobeerd om het stadsbestuur te overtuigen om aan deze levensgevaarlijke situatie een einde te maken. Maar op de petitie, die toen door zo goed als de hele buurt is ondertekend, komt geen reactie. Wil de stad nu écht wachten tot hier een zwaar ongeval gebeurt? Nee, toch?” besluit Andrée.

Mij lijkt het vreemd, dat wij als stadbestuur wel bevoegd zouden zijn om een parkeerverbod in de voeren, terwijl AWV bijvoorbeeld wél -en tegen onze zin- beslist dat de snelheidslimiet in Melden niet van 70 van 50 kilometer per uur gaat. Peter Simoens (Open Vld), schepen van Mobiliteit

Volgens mobiliteitsschepen Peter Simoens (Open Vld) is het stadsbestuur er intussen wél van overtuigd dat er een parkeerverbod moet komen, maar is er nog discussie over de vraag wie dat moet instellen. “Dit is een gewestweg. Zowel de politie als onze dienst Mobiliteit zegt me dat het niet onze bevoegdheid is, maar die van Agentschap Wegen en Verkeer. Maar daar kijken ze naar ons. Mij lijkt het vreemd, dat wij wel bevoegd zouden zijn om een parkeerverbod in de voeren, terwijl AWV bijvoorbeeld wél -en tegen onze zin- beslist dat de snelheidslimiet in Melden niet van 70 van 50 kilometer per uur gaat. Over snelheid zijn zijn wél de baas, maar niet over parkeren? Dit wil ik snel uitklaren, want laat het duidelijk zijn: ik vind ook dat het parkeerverbod er moet komen. Wanneer blijkt dat wij effectief bevoegd zijn, voer ik dat dezelfde dag nog in”, maakt Simoens zich sterk.