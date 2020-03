Gemeenteraadslid dropt honderd ‘zwerfboeken’ in Oudenaarde voor ‘Week van het Boek’ Ronny De Coster

04 maart 2020

Naar aanleiding van de Week van het Boek trekt Oudenaards gemeenteraadslid Dagmar Beernaert (sp.a) op pad om zelf honderd zwerfboeken te droppen in Oudenaarde. "Ik lees zelf heel graag en wil mijn boeken een tweede leven geven in onze stad. Mensen die een boek vinden, kunnen ze na het lezen opnieuw verstoppen in Oudenaarde en een andere boekenwurm gelukkig maken. Zo raken hopelijk meer inwoners van onze stad verslingerd aan lezen", motiveert ze haar actie.

“Mijn boekenkast puilde uit, dus besliste ik om honderd exemplaren te vondeling te leggen in Oudenaarde. Bedoeling is dat de mensen die de zwerfboeken vinden, ze lezen en later opnieuw verstoppen in Oudenaarde om zo een andere boekenwurm gelukkig te maken. Hopelijk kunnen zo nog veel stadsgenoten van mijn boeken genieten”, zegt Beernaert. De boeken worden dit weekend verstopt in Oudenaarde en deelgemeenten. “Erg goed ga ik ze niet verstoppen natuurlijk: ik wil vooral dat ze gevonden worden en niet blijven slingeren. Na het weekend ga ik eens rondkijken of er geen vondelingen vergeten zijn”, neemt Beernaert zich voor.